Güncel

Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil köprü ayağına saplandı: 2 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Liman Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili kavşak göbeğine çıkarak köprü ayağına çarptı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri yaralıların tahliyesine yardımcı oldu. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

IHA18 Mayıs 2026 Pazartesi 01:38
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazası korkulu anlar yaşattı. Adapazarı istikametinde ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak kavşak göbeğine çıktı ve köprü ayağına çarparak durabildi. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı; olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

OTOMOBİL KAVŞAK GÖBEĞİNE ÇIKIP KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, kavşaktaki göbeğe çıktıktan sonra savrulup yakındaki köprü ayağına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu Liman Kavşağı Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı yönünden gelen M.Ö. idaresindeki 81 ADY 319 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, kavşaktaki göbeğe çıktıktan sonra köprü ayağına çarparak durabildi. Olayda, sürücü M.Ö. ve yolcu D.Y. yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve iki ayrı ambulans sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipler, araçta bulunan vatandaşların tahliyesine yardımcı olurken, polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması adına yolda güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza yapan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

