Sakarya'da korkunç kaza: Gelin-görümce can verdi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan gelin ve görümce, bir otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yenimahalle Servetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Honda marka bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen gelin ve görümceye çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 kadın yola savruldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen gelin ve görümceye hızla gelen otomobilin çarptığı ve kadınların savrulduğu anlar yer aldı.