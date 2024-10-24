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Güncel

Sakarya'da metruk yapıda bomba gibi patlama! Yangın doğalgaz borusuna sıçradı

Adapazarı'nda bulunan tek katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, yakındaki doğalgaz borusunun patlamasına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi olası bir facianın önüne geçti.

IHA24 Ekim 2024 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
Sakarya'da metruk yapıda bomba gibi patlama! Yangın doğalgaz borusuna sıçradı
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Maltepe Mahallesi Maltepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, tek katlı metruk yapıda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler, metruk yapının yakınında bulunan doğalgaz borusunu patlatırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken yol bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek muhtemel bir facianın önüne geçti.

Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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