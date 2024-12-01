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  • Sakarya'da öğrenci midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Sakarya'da öğrenci midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Meydana gelen kazada 7'si öğrenci, 2'si öğretmen 10 kişi yaralandı.

AA1 Aralık 2024 Pazar 16:11 - Güncelleme:
Sakarya'da öğrenci midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Pamukova Bakacak Mahallesindeki Gençlik Kampı gezisinden dönen Sapanca İlkokulu öğrencilerini taşıyan Sapanca Belediyesine ait Ö.Ö. idaresindeki 54 SA 870 plakalı midibüs, Kadıköy-Karapınar mahalleleri mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen midibüsün sürücüsü, öğretmenler B.Y. ve M.K. ile 7 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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