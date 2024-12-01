Sakarya'da öğrenci midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Pamukova Bakacak Mahallesindeki Gençlik Kampı gezisinden dönen Sapanca İlkokulu öğrencilerini taşıyan Sapanca Belediyesine ait Ö.Ö. idaresindeki 54 SA 870 plakalı midibüs, Kadıköy-Karapınar mahalleleri mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Yaklaşık 30 metre sürüklenen midibüsün sürücüsü, öğretmenler B.Y. ve M.K. ile 7 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.