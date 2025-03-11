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Sakarya'da okul müdürünü bıçaklayan şüpheli gözlem altında tutulacak

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde okul müdürünü odasında bıçakla yaralayan şüphelinin gözlem altına alınması kararlaştırıldı.

AA11 Mart 2025 Salı 17:31 - Güncelleme:
Sakarya'da okul müdürünü bıçaklayan şüpheli gözlem altında tutulacak
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Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü E.C'yi odasında bıçakla yaralayan M.H'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Ferizli Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.H'nin, akıl sağlığı yönünden cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 hafta gözlem altında tutulması kararlaştırıldı.

Bu arada, zanlının bipolar bozukluğu bulunduğu, evinin yakınındaki okulun zil sesinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle E.C'yi bıçakladığı iddia edildi.

Olayın ardından ameliyat edilen okul müdürü E.C.'nin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Dün, Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü E.C. (37) odasında M.H. (40) tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, E.C. hastaneye kaldırılmış, M.H. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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