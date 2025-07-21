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Sakarya'da orman yangını... Alevler Bilecik'e ulaştı

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Öte yandan yangının dumanı Eskişehir'e kadar ulaştığı bildirildi.

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 18:45 - Güncelleme:
Sakarya'da orman yangını... Alevler Bilecik'e ulaştı
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Sakarya'nın Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti.

Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Tahliye edilen Kızılöz köyündeki bazı vatandaşlar, evdeki eşyalarını traktörlere yükleyerek güvenli bölgeye taşıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye yangına karadan, uçak ve helikopterler de havadan müdahalede bulunuyor.

BÜYÜKYENİCE KÖYÜ DE TAHLİYE EDİLİYOR

Alevlerin yaklaşması nedeniyle Büyükyenice köyü de ekiplerce boşaltılıyor.

Jandarma ekiplerince bölgede anons yapılarak alevlerin yaklaştığı köyün boşaltılması istendi.

Bölge sakinleri bir yandan evlerden eşyalarını traktörlerle taşırken diğer yandan da büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kamyonetlere yüklüyor.

Ayrıca 100'ün üzerinde bölge sakini traktörleriyle yangının ilerleyişini durdurmak ve ekiplere destek olmak için tarlalarını sürüyor.

Bazı köylüler de traktörlerin arkasına bağladıkları sulama tankerleriyle yangının söndürülmesi için ekiplere yardımcı oluyor.

YANGININ DUMANI ESKİŞEHİR'E ULAŞTI

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayıp Osmaneli sınırlarına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.

Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü.

Kentte çatılar ile araçların üzeri külle kaplandı.

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