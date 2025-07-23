İSTANBUL 36°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2025 Çarşamba / 28 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4567
  • EURO
    47,5039
  • ALTIN
    4458.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya'da orman yangını: D-650 yolu trafiğe kapandı, evler tahliye edildi
Güncel

Sakarya'da orman yangını: D-650 yolu trafiğe kapandı, evler tahliye edildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikameti ulaşıma kapatıldı. Yangına yakın bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

İHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 15:06 - Güncelleme:
Sakarya'da orman yangını: D-650 yolu trafiğe kapandı, evler tahliye edildi
ABONE OL

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikameti trafiğe kapatıldı, yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Alevlere havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Ayrıca, D-650 kara yolunun Bilecik istikameti trafiğe kapatılırken, Nuruosmaniye Mahallesi'nde risk altındaki bazı evler tahliye edildi. Güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.