Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alevlerin yayılması üzerine tahliye edilen Taşoluk ve Hacılar mahallelerinde de itfaiyenin kepçe, arazöz ve iş makineleriyle çalışması devam ediyor.

Tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'nde alevlerin sardığı 3 evde ekipler söndürme çalışması yapıyor. Hayvanların güvenli bölgeye alındığı mahallede, köy sakinleri de çalışmalara yardım ediyor.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlere köylülerin de elinden geldiği kadar müdahale ettiğini belirterek "Bu köyde elimizden geldiği kadar soğutma çalışması yaptık ama yeterli olmadı. Şu anda 22 hane kalıyor. 3 ev yandı, köy tamamen boşaltıldı." dedi.

Köyün boşaltılmasından dolayı tehlikenin ortadan kalktığını ifade eden Çam, ormanlık alandaki alevlere her bölgede müdahale edilemediğini aktardı.

Bölgeye çevre il ve ilçelerden de gelen Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve yardım kuruluşlarının çalışması sürüyor.

SAKARYA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINININ YAKLAŞTIĞI BİLECİK'TE TEDBİRLER ALINDI

Geyve Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırına yaklaştı. Bunun üzerine Valilik koordinasyonunda bölgede çeşitli önlemler alındı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesinde oluşturulan koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, yangını yakından takip ettiklerini, rüzgarın etkisiyle alevlerin kent sınırına girme ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

Yangının öncelikle Ciciler, daha sonra ise Kızılöz köylerini tehdit ettiğini anlatan Sözer, şöyle devam etti:

"Ciciler köyümüz biraz büyük bir yerleşim yeri. Hemen orada tankerlerimiz, arazözlerimiz ve iş makinelerimizle tedbirlerimizi aldık. Rüzgarın etkisiyle artık o bölgeden Kızılöz köyüne doğru yangın yaklaşmaya başladı. Şu an tam sınırımıza dayandı. Ekiplerimizle durumu takip ediyoruz. Kızılöz köyünde tedbiren halkımızı, hayvanlarıyla güvenli alanlara aldık. Bütün ekiplerimiz sahada, önleme ve durdurma çalışmalarına araçlarımızla devam ediyoruz. Şu an rüzgarın etkisi düştü. Bu bizim için büyük bir avantaj. Günün aydınlanmasıyla yine havadan helikopterler söndürme çalışmalarına devam edecek. Araçlarımız da arazide yerlerini aldılar. Olası bir sıçrama anında, ekiplerimiz hemen müdahale edecek. İnşallah sabah yine rüzgar etkisini azaltır ve kısa sürede söndürme çalışmaları tamamlanır."