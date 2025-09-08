İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2025 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2671
  • EURO
    48,4553
  • ALTIN
    4795.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya'da otomobil ve elektrikli araç çarpıştı: Anne hayatı kaybetti, kızı yaralandı
Güncel

Sakarya'da otomobil ve elektrikli araç çarpıştı: Anne hayatı kaybetti, kızı yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli araçtaki anne yaşamını yitirdi, kızı yaralandı.

AA8 Eylül 2025 Pazartesi 14:24 - Güncelleme:
Sakarya'da otomobil ve elektrikli araç çarpıştı: Anne hayatı kaybetti, kızı yaralandı
ABONE OL

Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyreden H.P. idaresindeki 54 AR 991 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Gülçin (80) ve kızı Serpil A'nın (57) bulunduğu elektrikli araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne ile kızı yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Gülçin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan Serpil A. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü H.P. gözaltına alındı.

Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.