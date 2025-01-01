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Sakarya'da polisin uygulama yaptığını gören sürücü aracını bırakıp kaçtı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisin uygulama yaptığını gören sürücü aracını bırakıp kaçtı.

AA1 Ocak 2025 Çarşamba 07:29 - Güncelleme:
Sakarya'da polisin uygulama yaptığını gören sürücü aracını bırakıp kaçtı
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Adnan Menderes Caddesi'nde yılbaşı nedeniyle denetimlerini sürdüren polis ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan bir pikabın yakın noktada durduğunu tespit etti.

Pikabın yanına gelen ekipler, aracın yolcu koltuğunda oturan kadını gördü. Polisin "Aracı buraya kim getirdi, bu araç kimin" sorusuna kadın, "Beni buraya kadar vale getirdi, araç kimin bilmiyorum." cevabını verdi.

"Benim bir an önce eve gitmem gerekiyor, bırakın beni gideyim." diyen kadına polis memuru, "Aracın sahibini bul getir ben seni göndereceğim. Aracı nasıl bulduysan aynı şekilde araç sahibini de getirebilirsin. Ben hiçbir zaman bilmediğim bir araca binmedim." şeklinde cevap verdi.

Kadın daha sonra çağırdığı bir taksiyle bölgeden uzaklaştı, sürücüsü bulunamayan pikap, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Öte yandan kent genelinde polis ekipleri uygulama yaptı.

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