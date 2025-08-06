İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6984
  • EURO
    47,2025
  • ALTIN
    4419.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sakarya'da silahlı kavga: 2 can kaybı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, biri ağır iki kişi yaralandı.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 01:04 - Güncelleme:
Sakarya'da silahlı kavga: 2 can kaybı
ABONE OL

Ekinli Mahallesi'nde yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki aileden 6 kişi arasında silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Mustafa K, Numan K, Murat K. ve Emre K, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa K. ile Numan K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılardan Murat K'nin durumunun ağır olduğu, Emre K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinden araçla kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Ders gibi mücadele! Anne tavuktan kargaya geçit yok!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.