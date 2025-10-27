İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9227
  • EURO
    48,905
  • ALTIN
    5437.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya'da suç örgütüne operasyon: El bombalı saldırının faili yakalandı
Güncel

Sakarya'da suç örgütüne operasyon: El bombalı saldırının faili yakalandı

Polisin Sakarya'da gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında cinayet girişimi ve bombalı saldırıdan aranan şahısların da bulunduğu 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin bungalov evde gizlendiği belirlendi.

IHA27 Ekim 2025 Pazartesi 14:35 - Güncelleme:
Sakarya'da suç örgütüne operasyon: El bombalı saldırının faili yakalandı
ABONE OL

Sakarya'da polis ekipleri tarafından organize suç örgütlerinin faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyon düzenledi. Değişik suçlardan aranan ve Sapanca ilçesinde bungalovda saklandığı öğrenilen 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin, Tekirdağ'da bir şahsı 'öldürmeye teşebbüs' suçu ile İstanbul'da bir şahsa ait iş yeri ve araca el bombalı eylem sonrası firar eden kişi olduğu tespit edildi.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde değişik suçlardan aranan B.A., B.K., D.K. ve F.A. isimli 4 şüphelinin Sapanca'da bir bungalovda saklandığı tespit edildi. Yapılan baskında şüpheliler yakalanırken, kaldıkları adreste ve üzerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 24 fişek ve 10 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İŞ YERİ VE ARACA EL BOMBALI EYLEMDEN FİRARİYDİ, BUNGALOVDA YAKALANDI

Şüphelilerden; D.K.'nın, 'askeri kanuna muhalefet' suçundan, B.A.'nın, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan, F.A.'nın ise, Tekirdağ'da bir şahsı öldürmeye teşebbüs ve İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir iş yeri ve araca el bombalı eylemden dolayı firari olarak arandığı belirlendi. Operasyonun ardından B.A. sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakılırken, B.K. isimli şahıs tahkikat gereği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. D.K. ve F.A. ise adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.