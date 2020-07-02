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Sakarya'da trafik ışıklarında 'maske' uyarısı

Sakarya'da, koronavirüs önlemleri kapsamında, vatandaşların farkındalıklarını artırmak için trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa 'Maske tak' yazısı ve maske şekli yerleştirildi.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 16:50 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 16:50
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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni normalleşme döneminde çalışmalarına devam ediyor.

Araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu muhtelif yerlerdeki trafik lambalarına "Maske tak" sloganı yerleştirilerek farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda ekipler, şehrin araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu Bulvar, Gümrükönü, Soğanpazarı, Yeni Cami ve Devlet Hastanesi mevkisindeki trafik lambalarına "Maske tak" sloganı yerleştirdi.

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