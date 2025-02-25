İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2025 Salı / 27 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4654
  • EURO
    38,1962
  • ALTIN
    3445.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA25 Şubat 2025 Salı 10:33 - Güncelleme:
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
ABONE OL

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen 4 ayrı operasyonda zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 967 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 651 gram madde, el yapımı kalem şeklinde suikast silahı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 80 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • uyuşturucu operasyonu
  • şüpheli gözaltı
  • sakarya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.