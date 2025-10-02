İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6158
  • EURO
    48,913
  • ALTIN
    5192.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sakarya'da uyuşturucuya geçit verilmedi

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
Sakarya'da uyuşturucuya geçit verilmedi
ABONE OL

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik Adapazarı, Erenler, Serdivan, Söğütlü ilçeleri ile Kocaeli'de özel harekat ve insansız hava aracı destekli 42 ekip ve 194 personelle operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 52 bin içimlik 13 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 5 kilo sentetik uyuşturucu yapılabilecek 48,70 gram ham madde, 129,59 gram sentetik uyuşturucu, sentetik ecza, 0,26 gram esrar, 1,76 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılacak tütün, 1 kutu aseton, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 8 fişek, 2 makas ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 90 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce de 20 kilo 666 gram sentetik uyuşturucu, 844 sentetik ecza, 928 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1 gram sentetik uyuşturucu ham maddesinin ele geçirildiği, 6 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Dnipropetrovsk bölgesinin kontrolü Rusya'ya geçti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.