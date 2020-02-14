Sakarya'da yanan evde mahsur kalan çocuk öldü

<p>Çevredekilerin ihbarı üzerine olay erine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/02/14/20722773.jpg'/><p>Alevlere müdahale eden ekipler, evden 2 yaşındaki Yakup İlişen'in cansız bedenini çıkardı. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/02/14/20722778.jpg'/><p>Bu arada dumandan etkilenen 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/02/14/20722779.jpg'/>