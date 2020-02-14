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Sakarya'da yanan evde mahsur kalan çocuk öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan ev yangınında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

AA14 Şubat 2020 Cuma14:00 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:31

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay erine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, evden 2 yaşındaki Yakup İlişen'in cansız bedenini çıkardı.

Bu arada dumandan etkilenen 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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