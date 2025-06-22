İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2025 Pazar / 26 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7257
  • EURO
    45,7856
  • ALTIN
    4297.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya'da yedek parça deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Güncel

Sakarya'da yedek parça deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yedek parça deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

AA22 Haziran 2025 Pazar 15:00 - Güncelleme:
Sakarya'da yedek parça deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
ABONE OL

Zirai Aletler Sanayisi'ndeki traktör firmasına ait fabrikanın yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erleri ve çevredekilerin, depo ve çevresinde hasar görmeyen araçları ve parçaları tahliye etti. Bu sırada zaman zaman patlamalar yaşandı.

Bu arada, alevlere polisin TOMA aracıyla da müdahale edildi.

İtfaiye erlerince kontrol altına alınan yangında depoda geniş çapta hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.