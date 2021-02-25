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Sakarya'da yeni koronavirüs tedbirleri açıkladı: 15 gün yapılmayacak

Sakarya'da koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Şehir genelinde kız isteme, düğün, nikah gibi etkinliklerin yanı sıra tüm spor salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle yapılmaması kararlaştırıldı. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

DHA25 Şubat 2021 Perşembe 16:32 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:32
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde artan vakaların önüne geçmek için covid-19 salgının seyrinde gelinen aşamada bazı tedbirler gözden geçirilerek yeni kararlar aldı. Buna göre, 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle şehir genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerle birlikte tüm spor salonlarının faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

Şehirde görev yapan tüm muhtarlara, Covid-19 ile mücadele için alınan karar ve tedbirlerin takibi ve uygulanmasında tam yetki ve sorumluluk verildi. OSB ve küçük sanayi sitesi gibi iş yerlerinde de 'Hayat Eve Sığar' kodu sorgulaması yapılacak. Apartman, site gibi yerleşim alanlarındaki bir araya gelinen ortak kullanım alanları, ortak oturma mekanı şeklinde kullanılan mekanların kapatılması kararlaştırılırken, evlerde gün, mevlit, taziye, kutlama veya buna benzer insanların bir araya gelmesine neden olan etkinlik ve buluşmaların yasaklanmasına karar verildi.

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