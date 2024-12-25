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  • Sakarya'da yılbaşı öncesi 820 litre sahte alkol ele geçirildi! 4 kişi gözaltına alındı
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Sakarya'da yılbaşı öncesi 820 litre sahte alkol ele geçirildi! 4 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 820 litre sahte alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Sakarya'da yılbaşı öncesi 820 litre sahte alkol ele geçirildi! 4 kişi gözaltına alındı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Sahte içki yapımında kullanılan 40 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 820 litre sahte alkol, 20 litre etil alkol, 2 kilo 500 gram anason aroması, 300 mililitre malt aroması, alkol yapımında kullanılan bakır damıtma cihazı, 2 alkol ölçüm çubuğu, 2 plastik alkol numune küveti, ruhsatsız tabanca, 33 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda Ş.Y. (65), A.İ. (67), E.T. (58) ve G.Y. gözaltına alındı.

YASA DIŞI KUMAR VE BAHİS OPERASYONU

Öte yandan Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde bir kıraathanede yasa dışı kumar ve bahis oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bakanlıktan yasa dışı alkol satışını önlemek amacıyla düzenleme

Ekipler, "Kabahatler Kanunu" kapsamında 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca 1 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlaması" suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

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