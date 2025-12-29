Sakarya'da yoğun kar yağışı: Üç ilçede eğitime ara verildi

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava şartları eğitimi de etkiledi.

Karasu, Hendek ve Akyazı Kaymakamlıkları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle bazı okullarda ve taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Karar çerçevesinde, Akyazı ilçesinde bulunan 78 okulda taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Karasu ilçesinde ise Kurudere, Yassıgeçit ve Kızılcık Mahallelerinde bulunan ilk ve ortaokullarda taşımalı eğitim yapan öğrenciler için okullar tatil edildi.

Hendek'te ise 4 mahallede eğitimin tamamına 1 gün ara verilirken, 18 mahallede sadece taşımalı eğitim gören ilk ve ortaöğretim öğrencileri için okulların tatil edildiği bildirildi.