Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada patlamanın meydana geldiği silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiye ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Sosyal medyadan açıklamada bulunan Bakan Tunç, "Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

SAKARYA VALİSİ KARADENİZ: 2 YARALI ENTÜBE EDİLDİ



Vali Yaşar Karadeniz, TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye gitti. Vali Karadeniz, incelemeleri sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz, "Saat 13.15 itibariyle ilimiz Hendek ilçesinde bulunan makarna fabrikasında patlama ve bunun akabinde yangın olduğuna dair ihbar alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, emniyet, AFAD ve orman personelleri sevk edildi. Şuana kadar fabrika fabrika bölgesinden toplam 21 yaralı tespit edildi. Bunların 12 tanesi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. 9 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. Yaralılarımızdan 2 tanesi entübe durumda"

"TOPLAM 59 VARDİYA PERSONELİ VAR"



Karadeniz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Fabrika yetkililerinin 'İçeride başka kimsenin olmadığını düşünüyoruz' şeklinde son tespitleri bize ulaştı. Yine de sistemlerini kontrol ediyorlar. Bugün burada toplam 57 işçi, 2'de mutfak görevlisi olmak üzere 59 vardiya personeli var. Bunların da sadece bir kısmı patlama olan bölgede olduğunu söylüyorlar. Yine de son rakamı öğrenince bizde sizlerle paylaşacağız. Bizim de ümidimiz bu doğrultuda. Patlamanın ilk tespitlere göre değirmen bölümünde olduğu şeklinde bir kanaat var ancak bu konuda yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiyemizin cumhuriyet başsavcılığımızın emir ve talimatları doğrultusunda, emniyetin yapacağı araştırmalarla yangının nedeni ve şekli tespit edilecektir. Şuanda 2 entübe yaralımız var. Zaten kendi imkanlarıyla gidenlerin durumları iyi. Bunun yanında 2 de ağır yaralımız var. Sonuçta şuanda içeri tespit için girilmesi lazım. Ondan sonra ki kısmı işin adli süreci. Dediğim gibi, cumhuriyet başsavcılığımızın emir ve talimatları doğrultusunda işin adli kısmı yürütülecektir"