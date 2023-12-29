İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5688
  • EURO
    32,7536
  • ALTIN
    1964.12
  • BIST100
    7454.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya'daki feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi
Güncel

Sakarya'daki feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya bölümündeki kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Giresun'da defnedildi

AA29 Aralık 2023 Cuma 14:15 - Güncelleme:
Sakarya'daki feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi
ABONE OL

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada yaşamını yitiren Erdoğan Mandal ve Kenan Cin'in cenazeleri, Giresun'da toprağa verildi.

Görele ilçesindeki cenaze töreninden İstanbul'a döndükleri otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 42 yaşındaki Mandal ve 46 yaşındaki Cin'in cenazeleri, yakınları tarafından ilçeye getirildi.

Yeşildere köyündeki Hamzakıran Camisi'nde düzenlenen cenaze merasimine Mandal ve Cin'in yakınlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Refik Özsoy, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, kılınan namazının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.