Sakarya'daki orman yangını Bilecik tarafına sıçramıştı... Alevlerle mücadele devam ediyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmesinin ardından kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan devam etti. Yangının kontrol altına alınması için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı.

"Alev savaşçıları", havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

"RÜZGARIN DURUMU ÇALIŞMALARIMIZI ETKİLİYOR"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AA muhabirine, Bilecik'te etkili olan orman yangını dolayısıyla 4 köyün tedbiren tahliye edildiğini hatırlattı.

Ekiplerin burada yoğun şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirten Sözer, "Şu an için 'tamamıyla söndürüldü' dememiz doğru olmaz. Ekiplerimiz söndürme çalışmalarına devam ediyor. Tabii rüzgarın durumu çalışmalarımızı etkiliyor. Rüzgarımız kısa sürede dinerse Allah'ın izniyle kontrol altına alacağız." ifadesini kullandı.

DİNLENME TESİSİ TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun da bulunduğu dinlenme tesisindeki restoran ve yöresel ürünlerin satıldığı iş yerleri tahliye edildi.

Yangının ilerlemesini durdurmak için bölgedeki bazı ağaçlar, orman işçileri tarafından kesiliyor ve belirli noktalarda arazözler bekletiliyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmişti. Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmıştı. Dün Mekece istikametinde geçici olarak trafiğe kapatılan Mekece-Bozüyük kara yolunun 0-22'nci kilometrelerinin yeniden ulaşıma açıldığı duyurulmuştu.

SAKARYA'DA ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındıklıkta çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kocatöngel Mahallesi'ndeki fındıklıkta henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, Hacıkışla Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge, itfaiye, sağlık ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, iş makineleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Vatandaşların da traktörleriyle destek verdiği çalışmalarda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.