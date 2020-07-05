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Güncel

Sakarya'daki patlamanın ardından arama kurtarma çalışmaları tekrar başladı

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada kayıp olan 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 08:44 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 08:44
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Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ikinci gününde bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan ekip, fabrika alanında ve etrafında arazi taraması yapıyor.

Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın cenazeleri dün defnedilmişti.

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