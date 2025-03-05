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Sakarya'daki yürek yakan kaza: Kahreden detay ortaya çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobilin gişelerdeki betona çarpması neticesinde karı ve kocanın hayatını kaybettiği feci kazanın detayları ortaya çıktı. Çiftin, doğum için İstanbul'a gittikleri ve Düzce'deki evlerine dönerken faciayı yaşadıkları öğrenildi.

IHA5 Mart 2025 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
Sakarya'daki yürek yakan kaza: Kahreden detay ortaya çıktı
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Kaza, dün Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Düzce istikametine doğru seyir halinde olan Selman Güngör (33) idaresindeki 81 DY 180 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerce araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücünün eşi Yonca Haymana Güngör (33) ve yeni doğan 5 günlük kızları Su Alya Güngör, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan anne Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TALİHSİZ ÇİFT YAN YANA DEFNEDİLECEK

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda doktor olarak görev yapan ve 2021 yılında evlendikleri öğrenilen Yonca Haymana Güngör ile eşi Selman Güngör bugün Düzce'de Merkez Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Köprübaşı Ömer Efendi Köyü Mezarlığı'nda yan yana defnedilecek.

BEBEĞİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Öte yandan, feci kazada anne ve babasını kaybeden 5 günlük Su Alya Güngör isimli kız bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından çekilen fotoğrafta, hurdaya dönen otomobilin arkasında görülen bebek puseti detayı ise yürek burktu.

HABERİN VİDEOSU

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