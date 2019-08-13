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Sakarya'nın Karadeniz kesiminde denize giriş yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz kesiminde şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girişlere izin verilmemesi kararı alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.
 
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor. 
 
Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun, yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde yoğun dalgalar oluştuğunu söyledi. 
 
 
- "DENİZE GİRENLER ÇIKARILDI"
 
Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için sahil kesiminde denize girişlere izin verilmediğini aktaran Ağun, şunları kaydetti:
 
"Bu dönemlerde sürekli cankurtaran ekipleri hazır bulunuyor. Belediye hoparlörlerinden denize girilmemesi yönünde uyarılar yapılıyor. Ancak buna rağmen 17 kişi denize girdi. Cankurtaran ekiplerimiz bunlara müdahale ederek sudan çıkardı. Hava tahminlerini günlük takip ediyoruz. Normale döndüğünde denize girişlere izin verilecek."

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