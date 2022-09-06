Sakarya'ya 3 milyar liralık baraj

Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin kuzey bölgesinde sürdürülebilir su yönetimi için Karasu ilçesindeki Darıçayırı Deresi'nde baraj projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Yüce, temelden 70 metre yüksekliğinde planlanan barajda saniyede 1200 litre su temin edileceğini belirterek, vatandaşlara ve sanayi tesislerine iletilmesini sağlayacak içme suyu arıtma tesisi inşa edeceklerini kaydetti.

Yılda 6 milyon kilovat enerji üretecek hidroelektrik enerji santrali de kuracaklarını bildiren Yüce, "Karasu, Ferizli, Söğütlü ve Kaynarca ilçe sınırları içerisinden geçen toplam 62 kilometre uzunluğunda inşa edeceğimiz isale hatları sayesinde bölgedeki yerleşimlerle mevcut ve kurulması planlanan sanayi yatırımlarının içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.

Baraj sayesinde havzadaki yerleşimlerin taşkından korunmasını da sağlayacaklarını aktaran Yüce, gövde ve yardımcı yapıları, arıtma tesisi, hidroelektrik santrali (HES), içme suyu isale hattı ve depoları, terfi merkezleri, göl rezervuar alanı ve isale hattı güzergahları kamulaştırma bedelleri ile projenin toplam maliyetinin 3 milyar lira olduğunu bildirdi.

Yüce, projenin maliyetini 4 yılda amorti edeceğini, sonrasında belediyeye yıllık 750 milyon lira gelir sağlayacağını vurgulayarak, "Protokol sayesinde Sakarya'mızın içme suyu ihtiyacını, sanayi için gerekli suyun düzenli teminini, hidroelektrik enerjisi üretimini, taşkın riski yüksek havzada meydana gelebilecek afetlerin önlenmesini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

- "TÜRKİYE'YE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK NİTELİKTE BİR ÇALIŞMA"



SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da enerji ve üretim sektörünün gelişmesiyle kentin yatırımcılar için önemli tercih noktasına dönüştüğünü belirtti.

Hazırladıkları endüstri master planıyla avantajları, düzenli üretim bölgeleri oluşturarak tarım dışı alanlarda organize sanayi bölgeleriyle değerlendirmeyi amaçladıklarını anlatan Altuğ, "Bu proje, Türkiye'ye örnek teşkil edecek nitelikte bir çalışmadır. Bu sinerji ve ortak akıldan Sakarya kazançlı çıkacak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Yüce ve Altuğ ile Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB Başkanı Turgay Çelik, Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB Başkanı Talip Kuriş, Teknoloji Sanayicileri Derneği Başkanı Şamil Tahmaz, Lojistik Bilişim Teknoloji ve Üretim Sanayicileri Derneği Başkanı Tuncay Engel, Söğütlü 2. OSB Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Fevzi Poyraz, Yapı Sanayicileri Derneği Başkanı Adem Ceylan, Enerji Teknolojileri Derneği Başkanı Şenol Telli protokolü imzaladı.

Törene, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları, OSB Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.