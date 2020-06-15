Sakarya'ya giriş çıkışlar yasaklandı mı? Sakarya Valiliği'nden son dakika giriş çıkış açıklaması

15 Haziran 2020 Pazartesi 13:47 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:47

Sakarya giriş çıkış yasağı ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Valilikler tarafından 9 ile 3 ie 15 gün arası son dakika giriş çıkış yasağı getirildiği duyuruldu. Bu haberin ardından Sakarya'ya giriş çıkışlar yasaklandı mı? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Sakarya'ya giriş çıkışlar yasaklandı mı? Sakarya Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada merak edilen soruları yanıtladı. İşte Sakarya Valiliği'nden son dakika giriş çıkış açıklaması

Şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran itibari ile normalleşme süreci kapsamında kaldırılmıştı. HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle tedbir amaçlı 9 ile giriş çıkışlar yeniden yasaklandı.

Vallikler tarafından açıklanan iller sonrası İstanbul, Ankara ve Sakarya'da giriş çıkışlar yasak mı en çok merak edilen iller arasında yerini aldı. Peki hangi illere giriş çıkışlar yasaklandı? İşte giriş çıkışların yasaklandığı illerin listesi...

SAKARYA'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI MI?

Sakarya Valiliği, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar aldığını duyurdu.

Sakarya Valiliği toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinlikler ile kente giriş ve çıkışların yarından itibaren 5 gün sınırlandırıldığını bildirdi.



GİRİŞ ÇIKIŞLAR NEDEN KAPATILDI?

Milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla yapılan çağrılar nedeniyle 9 ile giriş çıkışlar yasaklandı.

Corona virüsü salgını ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş çıkış yasağı getirildi. Merak edilen bir diğer konusu ise valiliğin yaptığı açıklama sonrasında Sakarya'ya giriş çıkışlar yasaklandı mı? Peki giriş çıkış yasağı hangi illerde? İşte Sakarya Valiliği'nden giriş çıkış açıklaması

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLEN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Valiliklerden yapılan açıklamada; milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla Adana, Bursa ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.

Bu çağrının ardından Adana (15), Bitlis (15), Hakkari (2), Kırklareli (6), Edirne (3), Kocaeli (15), Sakarya (5), Van ve Tekirdağ‘da (3) valilikler tarafından şehirlere giriş kısıtlaması kararları alındı. Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları sınırlandırıldı.

Sakarya valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.

Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinlikler yasaklandı.