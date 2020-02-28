28 Şubat 2020 Cuma21:33 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 21:43

İdlib'de Esed tarafından düzenlenen alçak saldırılarda şehit olan askerlerimizden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın şehadetinden önce arkadaşına yolladığı duygulandıran mesaj ve fotoğraf sosyal medyada büyük yankı buldu.



GEÇTİĞİMİZ YIL GAZİ OLDU, GÖNÜLLÜ OLARAK İDLİB'E GİTTİ



Şehit Nihat Kara'nın ailesinin 3 çocuğundan ikincisi olduğu, 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandığı öğrenildi. Geçen yıl Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olan Kara'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği kaydedildi.

“SAKIN SURİYE’DE NE İŞİMİZ VAR” DİYENLERDEN OLMAYIN



Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara’nın şehadetinden önce arkadaşına yolladığı mesaj şu şekilde;

"Abi biz İdlib'e gidiyoruz orada şebeke arama yapacak kadar bile yok, hakkınızı helal edin sizleri seviyorum:) Sizden ricam "sakın 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenlerden olmayın. Gittim gördüm, tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş, rejimi, Rusyası. Dua edin yeter. Selametle."