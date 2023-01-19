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Saklanan 21 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 21 kilogram afyon sakızı olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
Saklanan 21 kilo afyon sakızı ele geçirildi
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Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 21 kilogram afyon sakızı olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "18 Ocak 2023 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesi kırsalında yasadışı uyuşturucu geçişi olacağı ve uyuşturucu maddelerin arazide saklandığı bilgisinin elde edilmesi üzerine, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine kurularak arazide yapılan arama/tarama faaliyeti esnasında 21 kilogram afyon sakızı olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadelede ilk hedef kabul edilen uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi konusunda yürütülen kararlı mücadele tüm hızıyla sürüyor" denildi.

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