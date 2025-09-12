İSTANBUL 28°C / 21°C
12 Eylül 2025 Cuma
Güncel

Saklandığı adrese baskın! Terör örgütü DHKP/C'nin kilit ismi İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün açık alan yapılanması DEV-GENÇ saflarında faaliyet gösteren kritik isimlerden U.G., İstanbul'da yakalandı.

12 Eylül 2025 Cuma 09:12
Saklandığı adrese baskın! Terör örgütü DHKP/C'nin kilit ismi İstanbul'da yakalandı
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DHKP/C'nin kırsaldan metropoldeki üyelerine aktarılan mesajların izini süren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bir şüpheliyi İstanbul'da takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz pazar günü belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda, sansasyonel eylem arayışında olduğu öğrenilen U.G. adlı örgüt üyesi yakalandı. DHKP/C'nin açık alan yapılanması olarak bilinen DEV-GENÇ içerisinde etkin faaliyet yürüten ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan U.G.'nin saklandığı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

DEV-GENÇ'in alan yapılanmasında faaliyet göstermekle suçlanan ve eylem talimatı aldığı öğrenilen U.G., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki sorgusu tamamlanan terör örgütü üyesi, 10 Ağustos'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 AĞABEYİ TUNCELİ'DE ÖLDÜRÜLDÜ

Tutuklanan U.G.'nin aile boyu örgüt üyesi olduğu ortaya çıktı. "Haydar" kod adlı C.G. ile M.G. adlı 2 ağabeyinin, 7 Kasım 2016 tarihinde Tunceli kırsalındaki bir hava harekatında Çet Deresi mevkiindeki sığınakta öldürülen DHKP/C'li 11 kişi arasında yer aldığı anlaşıldı. Şüphelinin ablası B.G. de DHKP/C içindeki kilit isimlerden biri olarak dikkat çekerken, o da sözde üst düzey örgüt sorumlusu olarak İstanbul Küçükarmutlu'da yakalanıp tutuklandığı aktarıldı. Öte yandan B.G.'nin birçok eylemin talimatını vermekle suçlandığı öğrenildi.

  • Terör örgütü
  • operasyon
  • dhkpc

