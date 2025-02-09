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Saklandığı yayla evinde kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 1 kişi saklandığı yayla evinde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

IHA9 Şubat 2025 Pazar 09:47 - Güncelleme:
Saklandığı yayla evinde kıskıvrak yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsa yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 'Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek ve Bulundurmak, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçmasından 2 dosya olmak üzere toplam 5 suçtan aranan ve hakkında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şüpheli Sultanhisar ilçesi Malgaçemir Mahallesi'nde yakalanmamak amacıyla gizlendiği yayla evinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Ayrıca şüpheli şahsın bulunduğu yerde 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelinin Sağlık Kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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