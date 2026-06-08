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Güncel

Saklandıkları adrese operasyon! Firari FETÖ'cü yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 'FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

IHA8 Haziran 2026 Pazartesi 16:28 - Güncelleme:
Saklandıkları adrese operasyon! Firari FETÖ'cü yakalandı
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Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon neticesinde; 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. saklandığı adreste yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

  • FETÖ/PDY
  • Terör Örgütü
  • Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü

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