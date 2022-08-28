İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2022 Pazar / 1 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1699
  • EURO
    18,1252
  • ALTIN
    1015.9
  • BIST100
    3146.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Saklandıkları kamyonet kasasından kaçan 13 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

Saklandıkları kamyonet kasasından kaçan 13 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Eyüpsultan'da bindikleri kamyonet TEM Otoyolu'nda arızalanınca aracın kasasından kaçan 13 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Ağustos 2022 Pazar 15:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde arızalanarak sürücüsü tarafından yolun sağına çekilen kamyonetin kasasından inip kaçan düzensiz göçmenler olduğunu belirleyen Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Ekipler kısa sürede 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan kamyonetin sahibi R.B. ile sürücüsü O.A. sevk edildikleri adliyede, haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.