Salda Gölü Millet Bahçesi projesi tamamlandı

DHA 03 Mart 2020 Salı 12:57 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 12:57

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü kenarına yapılacak Millet Bahçesi projesinin tüm detaylarının tamamlandığını ve gerekli kurullar tarafından onaylandığını açıkladı. Geçen yaz sezonunda Salda Gölü'ne gelen ziyaretçi sayısının yaklaşık 1,3 milyona ulaştığını hatırlatan milletvekilleri, Salda Gölü Millet Bahçesi'ndeki tüm sosyal donatılarda göl kıyısından uzak olarak, çevreci malzemeler ve ahşap kullanılacağını vurguladı.

Özçelik ve Uğur'un açıklamasında, şöyle denildi:

"Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait sosyal donatılar inşaatları ve altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi 31 Temmuz 2019'da yapılmıştı. Geçen yıl 1 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü'nün önümüzdeki yıllarda da ziyaretçi akınına uğrayacağı beklenmektedir. Gelen ziyaretçilerin gölün doyumsuz seyirliğini yaşayabilmeleri için göl kenarında kalış sürelerini uzatarak, sosyal donatı ve gölden uzak noktada yapılacak Millet Bahçesi ile bu seyirlik anlar uzatılmış olacaktır. Tamamen gölü ve çevresini koruma amacı güdülerek yapılan projelere son şekli verildi gerekli kurul onayları gerçekleşti. Salda Gölü Millet Bahçesi projesi çevreci ve ahşap donatılar olacak. 'Halk plajı' ve 'Saldivler' denilen iki alandaki birimler tamamen ahşaptan yapılacak. Sosyal donatılar, kafe, büfe, otopark alanları, yönetici ve sağlık birimleri, giyinme, soyunma birimleri, satış üniteleri, cankurtaran yapıları, mescit ve tuvaletler, halk plajı tarafında 1090 metrekare alanda yapılacak. Saldivler tarafında ise toplam 1715 metrekare kapalı alan ziyaretçilerin hizmetine sunulacak. Tamamen ahşaptan ve yüksek olmayan, doğa görüntüsü bozulmayacak küçük birimler olarak halkımızın hizmetine sunulacak. Rekreasyon alanı olarak önerilmiş olan alanlarda yapılacak her türlü yapı, takılıp sökülebilir nitelikte olacak. Geçen yıl Valilik ve Kaymakamlığımız ve Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün girişimleriyle düzene giren alanlarda 2-3 yıl önceki göl kenarındaki çirkin ve kirli görüntüler tamamen ortadan kalkmış olacak."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Burdur ziyaretiyle Salda Gölü Millet Bahçesi alanlarının inceleneceğini, yerli ve yabancı turist sayısında artış yakalamak için gerekli değerlendirmelerin yapılacağını aktaran Özçelik ve Uğur, "Geçen hafta cumartesi günü Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'un Salda Gölü ziyareti gerçekleşecekti. İdlib'deki şehitlerimizden dolayı program ileri bir tarihe ertelendi. Bakanımızın ziyareti gerçekleştiğinde bakanımızın da katkılarıyla hem iç hem de yurt dışı turistlerin gelişlerinin artması üzerinde değerlendirmelerde bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi.