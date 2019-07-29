Salda Gölü nerede? Salda Gölü derinliği ne kadardır? sorularıbnın yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Salda Gölü, derinlik bakımından Türkiye’nin en derin tatlı su gölü konumunda bulunuyor. Salda Gölü’nün ölçülebilen derinliği 185 metre olarak belirtiliyor. Dünyanın üçüncü derin gölü olan Salda, Burdur’un Yeşilova ilçesi sınırlarında. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta gölün plajında yüzülebiliyor. Salda Gölü’nün denizden yüksekliği(rakım) 1193 metre olarak belirtiliyor. Salda Gölü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

SALDA GÖLÜ NEREDE?

Salda Gölü, Burdur ili Yeşilova ilçesi sınırları içerisindedir. Burdur-Denizli-Antalya üçgeninin hemen ortasında sayılır. Yeşilova’ya uzaklığı 5 km, Burdur’a uzaklığı 60 km, Denizli’ye uzaklığı 100 km ve Antalya’ya uzaklığı 160 km’dir.

SALDA GÖLÜ DERİNLİĞİ NE KADARDIR?

Salda Gölü’nün ölçülebilen derinliği 185 metredir. Yuvarlak bir yapıya sahip olan gölde büyük sazan balıkları yaşıyor. 185 metre derinliğe sahip olan Salda Gölü ve çevresi 1989 yılından beri birinci derece doğal sit alanı olarak korunuyor.

Son 20 yıldır, göl seviyesinde 3-4 metreyi bulan bir çekilme olmuştur. Hâlen çekilme devam etmektedir.

SALDA GÖLÜ'NE GİRİLİR Mİ?

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta gölün plajında yüzülebiliyor. Salda Gölü’nün denizden yüksekliği(rakım) 1193 metre. 44 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan gölün binlerce yıl önce jeolojik bir çökme ile meydana geldiği tahmin ediliyor.

DENİZLİ’DEN SALDA GÖLÜ’NE NASIL GİDİLİR?

Denizli-Salda Gölü arası yaklaşık 100 km uzaklıktadır. Denizli’den Salda Gölü’ne şahsi araçlarıyla gitmek isteyenler; Denizli-Serinhisar-Güney istikametinde ilerlemelidirler.

Şehirler arası otobüs firmalarıyla Denizli’den Salda Gölü’ne gelmek isteyenler; Denizli otogarından Yeşilova minibüslerine binerek, Yeşilova’ya 5 km kala, Salda Gölü kenarında inebilirler.

Antalya-Salda Gölü arası yaklaşık 120 km’dir. Antalya’dan Salda Gölü’ne özel araçlarıyla gitmek isteyenler; Antalya-Korkuteli-Yeşilova istikametinde ilerlemelidirler.

Şehirler arası otobüs firmalarıyla Antalya’dan Salda Gölü’ne gelmek isteyenler; Antalya otogarından Yeşilova minibüslerine binerek Yeşilova’ya gidebilirler. Yeşilova’dan Denizli istikametinde devam eden minibüsler bulunmaktadır. Ayrıca Yeşilova’dan Salda Gölü’ne taksiler çalışmaktadır.

SALDA GÖLÜ’NE YAKIN HAVALİMANLARI

Salda Gölü’ne en yakın havalimanları; Denizli-Çardak Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’dır.