İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2022 Cumartesi / 13 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6817
  • EURO
    18,1144
  • ALTIN
    1014.53
  • BIST100
    3567.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Saldırgan CHP'li başkan olunca Türk Tabipleri Birliği'nden çıt çıkmadı!
Güncel

Saldırgan CHP'li başkan olunca Türk Tabipleri Birliği'nden çıt çıkmadı!

CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısını darp etti. Olaya ait görüntüler ortaya çıkarken Türk Tabipleri Birliği'nden skandal görüntülere hiçbir tepki gelmedi.

8 Ekim 2022 Cumartesi 11:26 - Güncelleme:
Saldırgan CHP'li başkan olunca Türk Tabipleri Birliği'nden çıt çıkmadı!
ABONE OL

CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, geçtiğimiz gün kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısına hakaret ederek saldırdı.

Hayatını kaybeden abisi için koridorda bekleyen CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, bu sırada gelen Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'a tepki gösterdi.

Ethem Karakoç, "Ben senden sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırırken, o esnada arkadan gelen kardeşi Yusuf Karakoç da başhekim yardımcısı Kalkan'a saldırarak darp etti.

Başhekim yardımcısını araya giren vatandaşlar kurtarırken o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TTB SALDIRGAN CHP'Lİ OLUNCA TEK KELİME ETMEDİ

Başhekim Yardımcısına saldırı görüntüleri büyük tepki çekerken Türk Tabipleri Birliği'nden skandal görüntülere hiçbir tepki gelmedi. Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan TTB, CHP'li Ethem Karakoç'un sağlık çalışanına saldırdığı anlara ilişkin tek kelime etmedi.

  • Türk Tabipleri Birliği
  • Ethem Karakoç
  • Şemdinli Devlet Hastanesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.