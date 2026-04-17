  
  • Saldırganın atış yaptığı poligon görevlisi polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Saldırganın atış yaptığı poligon görevlisi polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, okul saldırganının emniyet poligonunda atış yapması nedeniyle babası Uğur Mersinli ile birlikte poligon görevlisi polis memuru M.Y.'nin aynı gün görevden uzaklaştırıldığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

IHA17 Nisan 2026 Cuma 12:44 - Güncelleme:
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15.04.2026 günü ilimiz Ayser Çalık Ortaokulu'nda ülkemizi yasa boğan menfur bir silahlı saldırı olayı gerçekleştirilmiştir. Olay ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M.'nin İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonunda 13.04.2026 günü babası U.M. ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y. aynı gün Valilik Makam onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır.

Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

