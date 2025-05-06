İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2025 Salı / 9 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5946
  • EURO
    43,7652
  • ALTIN
    4168
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Saldırganın olaydan önce CHP'li vekille tokalaştığı ortaya çıktı
Güncel

Saldırganın olaydan önce CHP'li vekille tokalaştığı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun olay öncesi CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı anlar ortaya çıktı. Tanrıkulu, olaydan 15 dakika sonra saldırganın 'Osmanlı çocuğuyum' dediğini iddia etmişti.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 08:08 - Güncelleme:
Saldırganın olaydan önce CHP'li vekille tokalaştığı ortaya çıktı
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni çıkışı tokatlı saldırıya uğradı. Kalabalığın arasından aniden fırlayan saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı. Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntülerde saldırganın CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı anlar ortaya çıktı.

A Haber'de yayınlanan görüntülerde saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun saldırıyı gerçekleştirmeden önce CHP'li Tanrıkulu ile tokalaştığı anlar yer alıyor.

Tanrıkulu olaydan 15 dakika sonra saldırganın "Osmanlı çocuğuyum" dediğini iddia etmişti.

Sezgin Tanrıkulu

CHP'li Tanrıkulu'nun saldırı provokasyonu tutmadı

Özel'e saldıran provokatörün yeni görüntüsü ortaya çıktı

Özel'e saldıran provokatörün ilk ifadesi ortaya çıktı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.