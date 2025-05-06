Saldırganın olaydan önce CHP'li vekille tokalaştığı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni çıkışı tokatlı saldırıya uğradı. Kalabalığın arasından aniden fırlayan saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı. Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntülerde saldırganın CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı anlar ortaya çıktı.
A Haber'de yayınlanan görüntülerde saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun saldırıyı gerçekleştirmeden önce CHP'li Tanrıkulu ile tokalaştığı anlar yer alıyor.
Tanrıkulu olaydan 15 dakika sonra saldırganın "Osmanlı çocuğuyum" dediğini iddia etmişti.Sezgin Tanrıkulu