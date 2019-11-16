Saldırı hazırlığındaki 6 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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