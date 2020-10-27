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  • Saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı terörist yakalandı!
Güncel

Saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı terörist yakalandı!

Saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı yakalandı. Teröristlerin 29 Ekim ve 10 Kasım'da eylem planladıkları öğrenildi.

27 Ekim 2020 Salı 10:03 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 10:25
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