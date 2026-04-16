  • Saldırı hazırlığının belgesi... Maraş katliamcısının bilgisayarında ele geçirildi
Güncel

Saldırı hazırlığının belgesi... Maraş katliamcısının bilgisayarında ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula silahlı saldırı düzenleyen failin bilgisayarında 'yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine' dair belge içeriğine ulaşıldı. Yapılan açıklamada, 'Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli belge içeriğine ulaşılmıştır.' ifadelerine yer verildi.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 09:30
Saldırı hazırlığının belgesi... Maraş katliamcısının bilgisayarında ele geçirildi
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün saat 13.30 civarında düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 6'sı ağır 13 öğrencinin yaralandığı, failin olay yerinde ölü ele geçirildiği anımsatıldı.

Olaya ilişkin soruşturmayı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, otopsi işlemlerinin tamamlanarak cenazelerin definlerinin yapılması için ailelere teslim edildiği belirtildi.

Olay yerinde saldırgan tarafından kullanılan 5 tabancaya el konulduğu, yapılan kriminal incelemede tabancaların failin babası olan polis başmüfettişi Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu, bunun üzerine babanın gözaltına alınıp ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli belge içeriğine ulaşılmıştır. Mevcut deliller itibarıyla eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır."

Olaya ilişkin daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplara yönelik adli işlemlerin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Soruşturma, çocuklarımızı bazı olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformlarda incelenmek üzere tüm yönleriyle derinleştirilerek sürmektedir. Bu aşamada yürütülen soruşturmaya yönelik resmi ve yetkili makamlarca gerçekleştirilen açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Olayla ilgili soruşturma tüm boyutları ve titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

