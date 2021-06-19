''Saldırı öncesi HDP binasını boşalttılar''

19 Haziran 2021 Cumartesi 08:39 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 08:39

HDP İzmir İl Başkanlığı'ndaki saldırı sırasında parti binasının önünde evlat nöbeti tutan baba Mehmet Laçin, Ulusal Kanal'a konuştu. 2 senedir evlat nöbetinde olan Mehmet Laçin, binaya giren HDP'lileri sima olarak tanıdığını belirtirken, saldırı öncesinde 'gözlüklü', 'ufak boylu' ve 'beyaz gömlekli' olarak tarif ettiği HDP'lilerin binadan ayrıldığını söyledi.

BİNAYI BOŞALTTILAR

Laçin şu ifadeleri kullandı: "Bu 'gözlüklü' tahminim il başkanı çünkü basına hep o konuşuyordu. Bir o bir de bu 'ufak boylu'. Şimdi bunların yanında biri daha var 'beyaz gömlekli'. Bunlar 3 kişi HDP İl Başkanlığı'ndan çıktı. Demek ki o öldürülen kız (Deniz Poyraz) o anda içeride tek başınaydı. Bu 3 kişiden 'beyaz gömlekli' sola doğru pastanenin önünden Şok'a doğru gitti. Ama 'ufak boylu' ile il başkanı (gözlüklü) koridorda kaldı ve 'gözlüklü'ye benim pankartımı işaret etti. Ondan sonra benim olduğum tarafa geçtiler ve devam ettiler. Yani o kızı kurban ettiler. Olay sırasında ben de dahil çevredekiler, emniyet filan içerinin dolu olduğunu zannettik. Demek ki kız yalnızmış."

SALDIRGAN TUTUKLANDI

HDP İzmir İl Başkanlığı'na girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan O.G çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu arada Deniz Poyraz'ın cenazesi, Hava Şehitleri Kadifekale Camisi'nde getirildiği sırada tabuta, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası örtülmek istenmesi üzerine polis müdahale etti. Tabut cenaze aracına taşınırken terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Poyraz'ın cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.