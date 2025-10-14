İSTANBUL 21°C / 12°C
14 Ekim 2025 Salı
Güncel

Saldırı planları suya düştü: Araçtan adeta cephanelik çıktı

İstanbul'da yapılan yol kontrollerinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Organize hareket ettikleri anlaşılan 2 şüphelinin daha sonra gözaltına alındığı kişilerin, hasımlarına yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları anlaşıldı. Araçta yapılan aramalarda ise 1 otomatik silah, bir ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 26 mermi, 3 farklı araç plakası ve 1 kar maskesi ele geçirildi.

IHA14 Ekim 2025 Salı 15:25 - Güncelleme:
Saldırı planları suya düştü: Araçtan adeta cephanelik çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; 11 Ekim'de Sultangazi ilçesinde Önleyici Hizmet Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen bir yol uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Araç ile ilgili yapılan incelemelerde, aracın (change) olduğu anlaşılırken, araçta yapılan aramalarda ise 1 otomatik silah, bir ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 26 mermi, 3 farklı araç plakası ve 1 kar maskesi ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi olay yerinde gözaltına alındı.

Bu kuşkulu kişilere yönelik yapılan incelemelerin devamında, şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri ve husumetli oldukları kişilere karşı silahlı saldırı planladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 kişi İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, çalışmalarını derinleştiren polis, olayla irtibatlı 2 kişiyi daha yakaladı. 3'ü yol kontrollerinde, 2'si yapılan polisiye soruşturmada yakalanan toplam 5 şüpheli emniyette sorguya alındı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü yakalanan zanlılar, dört gün süren ifade işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi.

Polis kaynakları, zanlıların hedefindeki kişilerin kim olduğunu ya da eyleme ilişkin daha ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı.

Popüler Haberler
