16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
  • Saldırı sonrası 'kayıp çocuklar' yalanı... DMM algı oyununu ifşa etti
Saldırı sonrası 'kayıp çocuklar' yalanı... DMM algı oyununu ifşa etti

AA16 Nisan 2026 Perşembe 01:27
Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından sosyal medyada hızla yayılan 'kayıp çocuklar' iddiaları resmi makamlar tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu paylaşımların planlı bir algı operasyonu olduğunu açıkladı. DMM, vatandaşları provokatif içeriklere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

DMM'DEN 'KAYIP ÇOCUKLAR' İDDİALARINA SERT YANIT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu kayıp çocukların olduğu iddialarını yalanladı.

VATANDAŞLARA 'PSİKOLOJİK HARP İÇERİKLERİNE İTİBAR ETMEYİN' ÇAĞRISI

DMM'nin sosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek, sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan 'saldırı sonucu kayıp çocuklar var' iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar, toplumun hassasiyetlerini hedef alarak kaos, korku ve panik iklimi oluşturmayı, kamu kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve devletimize olan güveni sarsmayı amaçlayan planlı birer algı operasyonudur. Vatandaşlarımızın, birliğimizi hedef alan bu tür provokatif psikolojik harp içeriklerine itibar etmemeleri, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur."

  • Kahramanmaraş dezenformasyon
  • kayıp çocuklar iddiası
  • algı operasyonu
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

