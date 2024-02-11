Saldırıdan yeni detaylar geldi! Olay yerinde 17 boş kovan bulundu

Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılması sonucu 32 yaşındaki E.G.D'nin ağır yaralanması sonrası polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştirildiği bölgede inceleme yaptı. Ayrıca, olay yerine çıkan sokaklar ile saldırının yaşandığı sokak şerit çekilerek giriş-çıkışa kapatılırken, şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah mermisi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgaha kurşun isabet ettiği tespit edildi.