20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
  • Okul saldırılarının ardından tehdit içerikli paylaşımlar yapan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Güncel

Okul saldırılarının ardından tehdit içerikli paylaşımlar yapan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapan 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 08:20
Okul saldırılarının ardından tehdit içerikli paylaşımlar yapan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "okullarda saldırı" içerikli paylaşımlarda bulunulan sosyal medya hesapları hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince araştırma raporlarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, raporlarda adı geçen 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüphelilerden 20'sinin İstanbul dışında olduğu kaydedildi.

