Güncel

Saldırının detayları netleşti! Kağıthane'de infaz planı

İstanbul Kağıthane'de Burak Tunçel'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Saldırganların araca sinyal takip cihazı yerleştirerek hedefi 9 saat beklediği belirlendi.

IHA18 Ocak 2026 Pazar 12:55 - Güncelleme:
Saldırının detayları netleşti! Kağıthane'de infaz planı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Burak Tunçel'in hayatını kaybettiği otomobile silahla düzenlenen saldırının detayları ortaya çıktı. Tunçel'in aracının altına sinyal takip cihazı yerleştirdiği belirlenen saldırganların, hedeflerini 9 saat boyunca beklediği tespit edildi. Saldırganların ardından kaçtıkları aracı Kemerburgaz'da ateşe verdikleri belirlendi.

Olay, 15 Ocak'ta saat 11.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde meydana gelmiş, park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlenmişti. 40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda araç içerisinde Burak Tunçel'in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

KANLI SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Saldırganların, Tunçel'in aracının aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği belirlendi. Saat 03.00'te aracın yananı geldikleri tespit edilen saldırganların yaklaşık 9 saat bekledikleri ve Tunçel araca bindiği sırada harekete geçtikleri tespit edildi. Ortalığı savaş alanına çeviren saldırganların geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları ardından aracı Kemerburgaz'da yaktıkları belirlendi. Öte yandan 10 gün önce cezaevinden tahliye edilen Tunçel'in ise poliste 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

  • İstanbul saldırı
  • Burak Tunçelin
  • Kağıthane saldırısı
  • nin detayları
  • text

