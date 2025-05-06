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Saldırıya uğrayan gemideki Türk vatandaşları ülkeye döndü

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' gemisindeki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşünün sağlandığı bildirildi.

AA6 Mayıs 2025 Salı 00:51 - Güncelleme:
Saldırıya uğrayan gemideki Türk vatandaşları ülkeye döndü
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, dün Türkiye'ye dönüşü sağlanan gemideki 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kaynaklar, gemide mürettebat olarak bulunan diğer Türk vatandaşlarının güvenli bir konuma nakli için Malta yetkilileriyle birlikte gerekli çalışmaların sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU KOALİSYONU'NUN MALTA AÇIKLARINDAKİ "CONSCİENCE" GEMİSİNE İHA SALDIRISI

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce soykırımcı İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

Soykırımcı İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir soykırımcı İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış, ancak bu uçağın, "Conscience" gemisine İHA saldırısından saatler önce, saat dokuzda ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmişti.

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