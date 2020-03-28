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Salgın fırsatçısına baskın! Evinden 142 bin adet çıktı

Türkiye bir taraftan salgın hastalıkla mücadele ederken, diğer yandan salgın fırsatçılarıyla mücadele ediyor. Konya'da bir eve düzenlenen baskında 142 bin eldiven bulundu. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, ele geçirilen eldivenler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA28 Mart 2020 Cumartesi 16:43 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 16:45
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin, koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde ihtiyaç duyulan koruyucu maske ve tıbbi eldivenleri satın alıp, daha sonra fahiş fiyatla satmak için stok yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, belirlenen adrese baskın düzenleyerek adı açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada maskeye rastlanmazken, 142 bin adet eldiven ele geçirildi.

Şüpheli sorgusunun ardından serbest bırakılırken, eldivenler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

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